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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Просят меньше ходить по городу: в Кривом Роге случилась пылевая буря

пилова буря в Кривому Розі

В Кривом Роге наблюдается пылевая буря. Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

Система мониторинга накануне зафиксировала превышение норм по содержанию пыли более чем в два раза. Показатели достигали от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3.

Кроме того, пылевая буря усиливается от сильных порывов ветра, которые, по данным Укргидрометцентра, 21 октября в большинстве областей Украины составляют до 15-20 м/с. Из-за этого в ГСЧС даже предупредили о желтом уровне опасности.

– Такое природное явление как пылевая буря происходит все чаще на территории Украины, ведь связано с усилением изменений климата. Длительное отсутствие осадков приводит к пересушению почвы, а ветер поднимает верхний слой земли, после чего опыляется воздух на большой территории, – объясняет Андрей Малеванный.

В Кривом Роге ситуацию осложняет большое количество горнодобывающих предприятий и карьеров.

– Вследствие сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей, – предупреждает глава Государственной экологической инспекции.

Эксперты рекомендуют:

  • минимизировать передвижение по городу;
  • на улице защищать лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки;
  • включить увлажнители воздуха, если таковые имеются,
  • делать влажную уборку несколько раз в день;
  • тем, кто страдает от заболеваний дыхательных путей, иметь при себе лекарства и ингаляторы.

Источник: Андрей Малеваный

Фото: Андрей Малеваный

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