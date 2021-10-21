пилова буря в Кривому Розі

У Кривому Розі спостерігається пилова буря. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

Система моніторингу напередодні зафіксувала перевищення норм за вмістом пилу більше ніж удвічі. Показники сягали від 0,2 до майже 0,4 мг/м3 при нормі 0,15 мг/м3.

Крім того, пилова буря посилюється від сильних поривів вітру, які, за даними Укргідрометцентру, 21 жовтня у більшості областей України становлять до 15-20 м/с. Через це в ДСНС навіть попередили про жовтий рівень небезпеки.

– Таке природне явище як пилова буря стається все частіше на території України, адже пов’язане з посиленням змін клімату. Тривала відсутність опадів зумовлює пересушення ґрунту, а вітер здіймає верхній шар землі, після чого запилюється повітря на великій території, – пояснює Андрій Мальований.

У Кривому Розі ситуація ускладнює велика кількість гірничодобувних підприємств та кар’єрів.

– Унаслідок сильного вітру небезпечні сполуки та дрібнодисперсні частки з територій промислових об’єктів потрапляють у повітря. Це становить загрозу для здоров’я людей, – попереджає голова Державної екологічної інспекції.

Експерти рекомендують:

мінімізувати пересування містом;

на вулиці захищати обличчя тканинною пов’язкою або маскою, за можливості вдягти окуляри;

увімкнути зволожувачі повітря, якщо такі є,

робити вологе прибирання кілька разів на день;

тим, хто має захворювання дихальних шляхів, мати при собі ліки та інгалятори.

Джерело: Андрій Мальований

Фото: Андрій Мальований