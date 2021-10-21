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Дмитро Кудрявцев |

Стрелял в людей и похитил BMW X5: на Днепропетровщине ищут преступника

BMW X5

В Каменском Днепропетровской области произошла стрельба, после которой нападавший угнал автомобиль BMW X5 и скрылся.

По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь по двоим мужчинам, которым, согласно показателям свидетелей, он целился в головы.

В результате стрельбы никто не пострадал, поскольку у нападавшего успели выхватить оружие.

Позже правоохранителям удалось найти покинутый автомобиль, однако злоумышленника нигде поблизости не обнаружили.

Заведено уголовное дело по ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Преступнику грозит от 3 до 5 лет ограничения свободы, либо лишение свободы на тот же срок.

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Источник: 24 канал

Фото: Depositphotos

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