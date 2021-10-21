Стріляв у людей та викрав BMW X5: на Дніпропетровщині шукають зловмисника

У Кам’янському Дніпропетровської області сталася стрілянина, після якої нападник викрав автомобіль BMW X5 та зник.

За попередніми даними, зловмисник відкрив вогонь по двом чоловікам, яким, згідно з показами свідків, він цілився у голови.

В результаті стрілянини ніхто не постраждав, оскільки у нападника встигли вихопити зброю.

Пізніше правоохоронцям вдалося знайти покинутий автомобіль, однак зловмисника ніде поблизу не виявили.

Заведено кримінальну справу за ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Злочинцеві загрожує від 3 до 5 років обмеження волі, або позбавлення волі на той самий строк.