Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Стріляв у людей та викрав BMW X5: на Дніпропетровщині шукають зловмисника

BMW X5

У Кам’янському Дніпропетровської області сталася стрілянина, після якої нападник викрав автомобіль BMW X5 та зник.

За попередніми даними, зловмисник відкрив вогонь по двом чоловікам, яким, згідно з показами свідків, він цілився у голови.

В результаті стрілянини ніхто не постраждав, оскільки у нападника встигли вихопити зброю.

Пізніше правоохоронцям вдалося знайти покинутий автомобіль, однак зловмисника ніде поблизу не виявили.

Заведено кримінальну справу за ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Злочинцеві загрожує від 3 до 5 років обмеження волі, або позбавлення волі на той самий строк.

Читайте
Автомобілі в Україні викрадають все рідше: статистика злочинів за 2021 рік

Джерело: 24 канал

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка