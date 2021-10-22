Вечером 21 октября на трассе Киев – Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков.
По предварительной информации, один из водителей, двигаясь в сторону Одессы, не справился с управлением и въехал в грузовик, припаркованный на обочине.
От удара первое транспортное средство загорелось, мужчина, находящийся за рулем погиб.
Спасатели на месте происшествия ликвидируют пожар.
Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации дорожно-транспортного происшествия.
Из-за смертельной аварии на участке дороги, где произошло ДТП, ограничено движение транспорта.
В сторону Одессы движение осуществляется только одной полосой.