Вечером 21 октября на трассе Киев – Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков.

По предварительной информации, один из водителей, двигаясь в сторону Одессы, не справился с управлением и въехал в грузовик, припаркованный на обочине.

От удара первое транспортное средство загорелось, мужчина, находящийся за рулем погиб.

Спасатели на месте происшествия ликвидируют пожар.

Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации дорожно-транспортного происшествия.

Из-за смертельной аварии на участке дороги, где произошло ДТП, ограничено движение транспорта.

В сторону Одессы движение осуществляется только одной полосой.