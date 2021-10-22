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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

На трассе Киев – Одесса один грузовик въехал в другой. Есть погибший

На трассе Киев – Одесса один грузовик въехал в другой. Есть погибший

Вечером 21 октября на трассе Киев – Одесса произошло ДТП с участием двух грузовиков.

По предварительной информации, один из водителей, двигаясь в сторону Одессы, не справился с управлением и въехал в грузовик, припаркованный на обочине.

От удара первое транспортное средство загорелось, мужчина, находящийся за рулем погиб.

Спасатели на месте происшествия ликвидируют пожар.

Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации дорожно-транспортного происшествия.

Из-за смертельной аварии на участке дороги, где произошло ДТП, ограничено движение транспорта.

В сторону Одессы движение осуществляется только одной полосой.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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