Увечері 21 жовтня на трасі Київ – Одеса сталася ДТП за участі двох вантажівок.

За попередньою інформацією, один із водіїв, рухаючись у бік Одеси, не впорався з керуванням та в’їхав у вантажівку, припарковану на узбіччі.

Від удару перший транспортний засіб загорівся, чоловік за кермом загинув.

Рятувальники на місці події ліквідовують пожежу.

Нині правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію дорожньо-транспортної пригоди.

Через смертельну аварію на ділянці дороги, де сталась ДТП, обмежено рух транспорту.

У бік Одеси рух здійснюється лише однією смугою.