Увечері 21 жовтня на трасі Київ – Одеса сталася ДТП за участі двох вантажівок.
За попередньою інформацією, один із водіїв, рухаючись у бік Одеси, не впорався з керуванням та в’їхав у вантажівку, припарковану на узбіччі.
Від удару перший транспортний засіб загорівся, чоловік за кермом загинув.
Рятувальники на місці події ліквідовують пожежу.
Нині правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію дорожньо-транспортної пригоди.
Через смертельну аварію на ділянці дороги, де сталась ДТП, обмежено рух транспорту.
У бік Одеси рух здійснюється лише однією смугою.