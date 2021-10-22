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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

На трасі Київ – Одеса одна вантажівка в’їхала в іншу. Є загиблий

На трасі Київ – Одеса одна вантажівка в’їхала в іншу. Є загиблий

Увечері 21 жовтня на трасі Київ – Одеса сталася ДТП за участі двох вантажівок.

За попередньою інформацією, один із водіїв, рухаючись у бік Одеси, не впорався з керуванням та в’їхав у вантажівку, припарковану на узбіччі.

Від удару перший транспортний засіб загорівся, чоловік за кермом загинув.

Рятувальники на місці події ліквідовують пожежу.

Нині правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію дорожньо-транспортної пригоди.

Через смертельну аварію на ділянці дороги, де сталась ДТП, обмежено рух транспорту.

У бік Одеси рух здійснюється лише однією смугою.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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