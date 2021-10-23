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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Перераспределили потоки: ГБР провело обыски у лиц из санкционного списка СНБО

Перераспределили потоки: ГБР провело обыски у лиц из санкционного списка СНБО

22 октября работники ГБР провели обыски по месту жительства лиц из санкционных списков СНБО и их сообщников. Спецоперации продолжались в столице, а также в Киевской и Одесской областях.

Как установили представители Государственного бюро расследований, большинство лиц, к которым СНБО в 2021 году применила специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), еще летом возобновили свою противоправную деятельность.

Удалось им это сделать благодаря перераспределению контрабандных потоков.

Чтобы продолжить незаконное перемещение товаров через таможенную границу Украины, фигуранты привлекли новых юридических лиц, которые не были причислены к санкционным спискам.

Кроме того, работники ГБР получили доказательства, что к преступной схеме лиц из санкционного списка были причастны должностные лица Государственной таможенной службы Украины.

Санкции СНБО – ГБР провело обыск у лиц из санкционного списка (фото, видео)
Санкции СНБО – ГБР провело обыск у лиц из санкционного списка (фото, видео)
Санкции СНБО – ГБР провело обыск у лиц из санкционного списка (фото, видео)
Санкции СНБО – ГБР провело обыск у лиц из санкционного списка (фото, видео)
Санкции СНБО – ГБР провело обыск у лиц из санкционного списка (фото, видео)
Санкции СНБО – ГБР провело обыск у лиц из санкционного списка (фото, видео)
Санкции СНБО – ГБР провело обыск у лиц из санкционного списка (фото, видео)
Санкции СНБО – ГБР провело обыск у лиц из санкционного списка (фото, видео)
Санкции СНБО – ГБР провело обыск у лиц из санкционного списка (фото, видео)
Санкции СНБО – ГБР провело обыск у лиц из санкционного списка (фото, видео)
Перераспределили потоки: ГБР провело обыски у лиц из санкционного списка СНБО / 5 фотографий

Во время обысков изъяты черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флэшносители с информацией, имеющей значение для расследования уголовного преступления.

Сейчас в Государственном бюро расследований планируют сотрудничать с иностранными правоохранительными органами, чтобы установить, какие активы фигуранты дела имеют за рубежом.

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