Санкції РНБО – ДБР провело обшук у осіб із санкційного списку (фото, відео)

22 жовтня працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання осіб із санкційних списків РНБО та їхніх спільників. Спецоперації тривали в столиці, а також у Київській та Одеській областях.

Як встановили представники Державного бюро розслідувань, більшість осіб, до яких РНБО в 2021 році застосувала спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) ще влітку відновили свою протиправну діяльність.

Вдалося їм це зробити завдяки перерозподілу контрабандних потоків.

Щоб продовжити незаконне переміщення товарів через митний кордон України, фігуранти залучили нових юридичних осіб, які не були зараховані до санкційних списків.

Крім того, працівники ДБР здобули докази, що до злочинної схеми осіб із санкційного списку були причетні посадові особи Державної митної служби України.

Перерозподілили потоки: ДБР провело обшуки в осіб із санкційного списку РНБО / 5 фотографий

Під час обшуків вилучено чорнові записи, мобільні телефони, планшети, флешносії з інформацією, що має значення для розслідування кримінального правопорушення.

Нині в Державному бюро розслідувань планують співпрацювати з іноземними правоохоронними органами, щоб встановити, які активи фігуранти справи мають за кордоном.