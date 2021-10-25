Браконьер, которого подозревают в убийстве лося, умер при попытке убежать от лесничих

Полиция Черниговщины установила лиц, причастных к убийству лося вблизи села Смолянка Олишевской территориальной общины на территории охотничье-рыболовного предприятия.

Группу из четырех мужчин лесничие застали, когда те обваливали тушу.

Во время побега один из злоумышленников умер.

По показаниям свидетелей, именно он застрелил лося.

— Мужчины пообещали показать лесничим документы. Все четверо побежали к своим автомобилям. Во время побега одному из них стало плохо, он схватился за сердце и упал. Впоследствии оказалось, что человек умер. Остальные сели в автомобили и скрылись, — сообщили в полиции.

Только полиции стало известно об убийстве лося, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, участковый офицер полиции, оперативники, сотрудник разрешительной системы Черниговского районного управления полиции.

В полиции сообщили, что мясо животного, оружие и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертизы. По предварительным данным, животному было около двух лет.

Правоохранители установили личности всех причастных к убийству животного. Трое из мужчин — жители Киевщины, четвертый родом из Черниговщины. Последний оказался егерем этих угодий. У 58-летнего жителя общины полиция уже изъяла оружие.

— По показаниям свидетелей, застрелил лося мужчина 1973 года рождения, умер при попытке бегства. Полиция продолжает следственные действия для объективного документирования указанного факта. Причину смерти браконьера должны установить медики, — информирует полиция.

А пока досудебное расследование продолжается. Его открыли согласно части 1 статьи 248 Уголовного кодекса Украины — незаконная охота, что наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.