Браконьєр, якого підозрюють у вбивстві лося, помер під час спроби втекти від лісничих

Поліція Чернігівщини встановила осіб, які причетні до вбивства лося поблизу села Смолянка Олишівської територіальної громади на території мисливсько-рибальського підприємства.

Групу з чотирьох чоловіків лісничі заскочили, коли ті обвалювали тушу.

Під час втечі один зі зловмисників помер.

За показами свідків, саме він застрелив лося.

– Чоловіки пообіцяли показати лісничим документи. Утім, усі четверо почали тікати до своїх автомобілів. Під час втечі одному з чоловіків стало зле, він схопився за серце і впав. Згодом виявилося, що чоловік помер. Решта — сіли в автомобілі та зникли, – повідомили у поліції.

Щойно поліції стало відомо про вбивство лося, на місце події виїхали слідчо-оперативна група, дільничний офіцер поліції, оперативники, співробітник дозвільної системи Чернігівського районного управління поліції.

В поліції повідомили, що м’ясо тварини, зброя та інші речові докази скоєння злочину вилучені та направлені на проведення експертизи. За попередніми даними, тварині було близько двох років.

Правоохоронці встановили особи всіх причетних до вбивства тварини. Троє з чоловіків мешканці Київщини, четвертий із Чернігівщини. Останній виявився єгерем цих угідь. У 58-річного мешканця Мринської громади поліція вже вилучила зброю.

– За показами свідків, застрелив лося чоловік 1973 року народження, який помер під час спроби втечі. Поліція продовжує слідчі дії для об’єктивного документування вказаного факту. Причину смерті мисливця мають встановити медики, — інформує поліція.

Триває досудове розслідування, відкрите за ознаками частини 1 статті 248 Кримінального кодексу України — незаконне полювання, що карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі терміном до трьох років.