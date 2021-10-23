Ночью 22 октября в Киеве мужчина бросил коктейль Молотова во двор дома заместителя председателя Офиса президента Игоря Жовквы. К счастью, никто не пострадал, а нападающего быстро задержала полиция.

Произошло это в частном секторе в Дарницком районе. Местных жителей разбудила яркая вспышка — что-то горело на территории самого большого поместья.

Огонь потушили еще до приезда спасателей, а вскоре выяснилось, что пожар не случайный.

Бутылок с зажигательной смесью было на самом деле три. Одну нападающий забросил на второй этаж, а вторую — во двор.

Перед этим мужчина обрисовал ворота гаража нецензурными выражениями. Вероятно, это заметили хозяева и вызвали полицию.

Когда он собирался бросать третью бутылку, его задержали правоохранители.

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис рассказала, что задержанным оказался 25-летний мужчина без постоянной работы и места жительства. Родом из Черкасской области. О мотивах заказчика он ничего не знает, как и то, кому принадлежит дом, который он пытался сжечь.

Говорит, что искал работу и заметил в сети очень заманчивое объявление — обещали $4 тыс. Что и как делать — заказчик посылал ему указания через интернет. Но вознаграждение должен был получить только после того, как об атаке на дом Жовквы начнут писать журналисты.

Женщина, которую позвали понятой, когда обследовали место преступления, рассказала, что у поджигателя был сообщник, которого также задержали. Говорит, что его след взял пес.

Сам Жовква на звонки не отвечает, однако на дерзкую атаку отреагировали на Банковой и заявили, что надеются на быстрое установление заказчиков.