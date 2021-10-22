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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В дом заместителя главы ОП Жовквы бросили коктейль Молотова

Ігор Жовква

В Киеве мужчина бросил коктейль Молотова во двор дома заместителя председателя Офиса президента Украины Игоря Жовквы.

Его задержали в 4.00 22 октября в Дарницком районе Киева. В результате инцидента никто не пострадал

Дополняется …

Источник: Нацполиция

Фото: Офис президента

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