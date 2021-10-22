В Киеве мужчина бросил коктейль Молотова во двор дома заместителя председателя Офиса президента Украины Игоря Жовквы.
Его задержали в 4.00 22 октября в Дарницком районе Киева. В результате инцидента никто не пострадал
Дополняется …
В Киеве мужчина бросил коктейль Молотова во двор дома заместителя председателя Офиса президента Украины Игоря Жовквы.
Его задержали в 4.00 22 октября в Дарницком районе Киева. В результате инцидента никто не пострадал
Дополняется …
Источник: Нацполиция
Фото: Офис президента