Дарницький районний суд Києва у суботу, 23 жовтня, відправив під варту двох підозрюваних у нападі на будинок заступника голови Офісу президента України Ігоря Жовкви.

Як поінформували в прес-службі Київської міської прокуратури, альтернативою тримання під вартою визначено заставу у розмірі понад 680 тис. грн для кожного.

– Дарницький районний суд… заарештував на два місяці підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови ОПУ. Одночасно суд визначив для підозрюваних альтернативу у вигляді застави у сумі понад 680 тис. грн для кожного, – зазначили в прокуратурі.

Підозрювані в нападі на будинок Жовкви – це чоловіки віком 20 та 25 років. Раніше вони судимі не були.

За даними слідства, 20-річний підозрюваний, мешканець Києва, отримав замовлення на підпал будинку Жовкви через Telegram. За словами хлопця, за це йому пообіцяли 7000 доларів США винагороди.

Він вирішив залучити до скоєння нападу свого 25-річного знайомого, мешканця Черкаської області, та пообіцяв тому віддати частину винагороди.

Зловмисники придбали ємкості, клейкі стрічки та легкозаймисті суміші – бензин і керосин, після чого приготували три пляшки із коктейлем Молотова. У ніч на 22 жовтня вони вирішили виконати замовлення та прибули до будинку Жовкви, що розташований у Дарницькому районі Києва.

– Спочатку вони нанесли фарбою на паркані цього будинку образливі написи, після чого поки один із чоловіків спостерігав за обстановкою, інший – підпалив пляшку з коктейлем Молотова та кинув її через паркан на територію будинку. Під час спроби підпалити другу пляшку зловмисник був помічений сторонніми особами та намагався втекти, однак по гарячих слідах був затриманий правоохоронцями. Згодом правоохоронці затримали і його спільника, – розповіли в прокуратурі.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу та вчинення хуліганства). За ч. 2 ст. 194 загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до десяти років. А за ч. 2 ст. 296 – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Наразі слідство встановлює інших осіб, які причетні до злочину.

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Як раніше повідомлялося, унаслідок нападу на будинок Ігоря Жовкви в Києві ніхто не постраждав. Один із затриманих – 25-річний чоловік без постійної роботи та місця проживання. Родом він із селища Косарі Черкаської області.

Зі слів затриманого, за напад на будинок Жовкви йому обіцяли винагороду у розмірі $4 тис., проте лише після того, як інформацію про інцидент почнуть розповсюджувати ЗМІ.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура