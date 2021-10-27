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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Днепропетровской области иномарка въехала в электроопору. Погибла несовершеннолетняя

В Днепропетровской области иномарка въехала в электроопору. Погибла несовершеннолетняя

В городе Подгорное Днепропетровской области на улице Партизанской легковушка BMW-X5 столкнулась с электрической опорой.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя пассажирка.

Водитель транспортного средства от медицинской помощи отказался.

Сообщение о ДТП в службу спасения поступило 26 октября в 20.52.

На месте работали восемь сотрудников из двух пожарно-спасательных частей.

Кроме того, спасатели привлекли две единицы техники подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

ДТП в Днепропетровской области – погибла несовершеннолетняя (фото)
ДТП в Днепропетровской области – погибла несовершеннолетняя (фото)
ДТП в Днепропетровской области – погибла несовершеннолетняя (фото)
ДТП в Днепропетровской области – погибла несовершеннолетняя (фото)
ДТП в Днепропетровской области – погибла несовершеннолетняя (фото)
ДТП в Днепропетровской области – погибла несовершеннолетняя (фото)
В Днепропетровской области иномарка въехала в электроопору. Погибла несовершеннолетняя / 3 фотографии

Задачей пожарных было также предупредить опасность возгорания автомобиля.

Необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств ДТП сейчас проводят сотрудники полиции.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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