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Тетяна Забожко |

У Дніпропетровській області іномарка в’їхала в електроопору. Загинула неповнолітня

У Дніпропетровській області іномарка в’їхала в електроопору. Загинула неповнолітня

У місті Підгорне Дніпропетровської області на вулиці Партизанській легковик BMW-X5 зіткнувся з електричною опорою.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 17-річна пасажирка.

Водій транспортного засобу від медичної допомоги відмовився.

Повідомлення про ДТП до служби порятунку надійшло 26 жовтня о 20.52.

На місці працювали восьмеро працівників із двох пожежно-рятувальних частин.

Крім того, рятувальники залучили дві одиниці техніки підрозділів Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

ДТП у Дніпропетровській області – загинула неповнолітня (фото)
ДТП у Дніпропетровській області – загинула неповнолітня (фото)
ДТП у Дніпропетровській області – загинула неповнолітня (фото)
ДТП у Дніпропетровській області – загинула неповнолітня (фото)
ДТП у Дніпропетровській області – загинула неповнолітня (фото)
ДТП у Дніпропетровській області – загинула неповнолітня (фото)
У Дніпропетровській області іномарка в’їхала в електроопору. Загинула неповнолітня / 3 фотографии

Завданням пожежних, крім іншого, було попередження небезпеки займання автомобіля.

Необхідні слідчі дії для з’ясування всіх обставин ДТП наразі проводять співробітники поліції.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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