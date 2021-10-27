Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Появилось видео смертельного ДТП в Харькове

ДТП у Харкові

Смертельная авария произошла в Харькове вечером 26 октября. 16-летний водитель Infinity на большой скорости врезался в красный Chevrolet.

В результате ДТП на перекрестке дорог Гагарина и Одесской погиб 58-летний мужчина — водитель Chevrolet. Пассажиры Infinity получили травмы.

Полиция обнародовала видео ДТП в Харькове.

ДТП в Харькове произошло 26 октября — полиция получила сообщение об аварии около 20:40. Правоохранители установили, что несовершеннолетний водитель иномарки Infinity со скоростью 100 км/ч проехал на красный свет светофора.

В результате он протаранил легковой автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.

Три человека, находившиеся в автомобиле марки Infinity, получили травмы. Это два 19-летних парня и девушка 16-ти лет. Предварительно, несовершеннолетний водитель серьезных телесных повреждений не получил.

Полиция возбудила против него уголовное дело. Парня уже задержали – ему грозит тюремный срок. По данным местных СМИ, задержанный — харьковчанин 2005 года рождения. Он из богатой семьи – автомобиль ему недавно подарили родители.

В октябре 2017 года в Харькове произошла похожая авария, которая особенно запомнилась украинцам. Тогда автомобиль Lexus, за рулем которого находилась Елена Зайцева, также проехал на красный свет.

Иномарка врезалась в легковушку Volkswagen Геннадия Дронова, которая стартовала на желтый цвет. В результате столкновения автомобиль Зайцевой улетел на тротуар с людьми.

Погибли шесть человек, еще шестеро получили травмы разной степени тяжести.

Суд отправил Зайцеву и Дронова в тюрьму, также они должны выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавших.

Подробнее о ДТП в Харькове с участием Зайцевой — в материале Фактов ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Читайте: ДТП в Харькове на Одесской и Гагарина 26.10.2021

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка