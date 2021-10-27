Смертельная авария произошла в Харькове вечером 26 октября на перекрестке дорог Гагарина и Одесской. Столкнулись автомобили марки Infinity и Chevrolet – 58-летний водитель Chevrolet сразу погиб на месте.

Трое пассажиров Infinity получили травмы и находятся в реанимационном отделении больницы. Это два парня 19-ти лет и 16-летняя девушка. Виновником смертельного ДТП на Одесской в ​​Харькове стал 16-летний водитель Infinity.

Несовершеннолетний пытался проехать через перекресток на красный свет светофора. По предварительным данным полиции, он гнался на скорости 100 км/ч. Таким образом он врезался в иномарку Chevrolet красного цвета. Удар был настолько мощным, что автомобиль буквально разорвал на части.

По данным полиции Харькова, водители обоих транспортных средств были трезвыми.

Против виновника ДТП в Харькове возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

16-летний водитель Infinity задержан. Ему грозит лишение свободы до восьми лет, а также лишение права управлять транспортными средствами до трех лет.

Как сообщают местные СМИ, задержанный — парень 2005 года рождения. Иномарку он недавно получил в подарок от родителей. Предварительно, он не получил серьезных повреждений.

Видео ДТП в Харькове



ДТП на Одесской в Харькове — фото

ДТП в Харькове: 16-летний водитель врезался в авто на скорости 100 км/ч / 3 фотографии

Четыре года назад похожая авария в Харькове произошла при участии Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Тогда женщина также проскочила на красный свет светофора и столкнулась с Volkswagen Дронова, который стартовал на желтый цвет.

После столкновения авто Зайцевой отлетело на тротуар с людьми. В результате ДТП погибли шесть человек, еще шестеро получили травмы разной степени тяжести.

Виновники аварии приговорены к 10 годам лишения свободы. Также их обязали выплатить семьям погибших и пострадавших компенсации.

Все подробности о ДТП в Харькове с участием Зайцевой и Дронова – в материале.

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