Прокурор заявил ходатайство об избрании подозреваемому в смертельном ДТП 60 суток пребывания под стражей без права внесения залога.

Такую позицию сторона обвинения огласила в зале суда, где избирают меру пресечения Николаю Харьковскому.

Прокурор отметил, что 16-летний водитель Infiniti после аварии назывался другим именем, сообщал чужой адрес, пытался покинуть больницу после ДТП и в целом вел себя довольно вызывающе.

– В туалете позвонил в полицию и сказал, что автомобиль угнали, – подчеркнул прокурор.

Адвокат подозреваемого Инна Данилова категорически отрицала такую меру пресечения и попросила не удовлетворять ее.

Защитница апеллировала к возрасту подзащитного и его состоянию здоровья.

– Он также пострадал во время аварии. Однако ему не оказали должной помощи. Даже не разрешили передать ему в СИЗО Анальгин.

Инна Данилова заявила, что просит для подзащитного круглосуточный домашний арест. В случае, если суд решит согласиться с ходатайством прокурора, удовлетворить его частично и назначить залог.

Фото: Общественное Харьков