Прокурор заявив клопотання про обрання підозрюваному в смертельній ДТП 60 діб перебування під вартою без права внесення застави.
Таку позицію сторона обвинувачення оголосила в залі суду, де обирають запобіжний захід Миколі Харківському.
Прокурор зазначив, що 16-річний водій Infiniti після аварії називався іншим іменем, повідомляв чужу адресу, намагався покинути лікарню після ДТП й загалом поводився досить зухвало.
– У туалеті зателефонував до поліції й сказав, що автомобіль викрали, – наголосив прокурор.
Адвокат підозрюваного Інна Данилова категорично заперечила такий запобіжний захід та попросила не задовольняти його.
Захисниця апелювала до віку підзахисного та його стану здоров’я.
– Він також постраждав під час аварії. Однак йому не надали належної допомоги. Навіть не дозволили передати йому до СІЗО Анальгін.
Інна Данилова заявила, що просить для підзахисного цілодобовий домашній арешт. У разі, якщо суд вирішить погодитися із клопотанням прокурора, задовольнити його частково та призначити заставу.
Фото: Суспільне Харків