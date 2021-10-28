Прокурор заявив клопотання про обрання підозрюваному в смертельній ДТП 60 діб перебування під вартою без права внесення застави.

Таку позицію сторона обвинувачення оголосила в залі суду, де обирають запобіжний захід Миколі Харківському.

Прокурор зазначив, що 16-річний водій Infiniti після аварії називався іншим іменем, повідомляв чужу адресу, намагався покинути лікарню після ДТП й загалом поводився досить зухвало.

– У туалеті зателефонував до поліції й сказав, що автомобіль викрали, – наголосив прокурор.

Адвокат підозрюваного Інна Данилова категорично заперечила такий запобіжний захід та попросила не задовольняти його.

Захисниця апелювала до віку підзахисного та його стану здоров’я.

– Він також постраждав під час аварії. Однак йому не надали належної допомоги. Навіть не дозволили передати йому до СІЗО Анальгін.

Інна Данилова заявила, що просить для підзахисного цілодобовий домашній арешт. У разі, якщо суд вирішить погодитися із клопотанням прокурора, задовольнити його частково та призначити заставу.

Фото: Суспільне Харків