В Сумах убили 29-летнего активиста, члена Правого сектора Александра Иванина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

– Его нагло убили у подъезда своего дома из огнестрельного оружия. На месте работает полиция. Это ужасно и не допустимо! Никто не имеет права лишать жизни другого! — написал глава области.

Руководитель областной ячейки Правого сектора Сергей Супрун сообщил, что когда Александр около 21.00 на вместе с женой Анной на автомобиле приехали к подъезду, на скамейке неподалеку сидел какой-то мужчина.

– Саша забирал из багажника вещи. Как описывает свидетель, увидев Александра, достал оружие и начал стрелять. Сделал несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью, потому что Александр публично освещал деятельность определенных лиц, – предполагает Сергей Супрун.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких сообщил, что сообщение о происшествии поступило 27 октября в 21.10:

– Было сообщено, что по адресу улица Заливная, 1 было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения.

По словам представителя полиции, больше информации он пока не может сообщить.

Джерело: Дмитрий Живицкий, Общественное

Фото: Дмитрий Живицкий