У Сумах вбили 29-річного активіста, члена Правого сектору Олександра Іваніну. Про це на свої сторінці в Facebook повідомив голова облдержадміністрації Дмитро Живицький.

– Його нахабно вбили біля під’їзду свого будинку з вогнепальної зброї. На місці працює поліція. Це жахливо і не припустимо! Ніхто не має права позбавляти життя іншого! – написав очільник області.

Керівник обласного осередку Правого сектору Сергій Супрун повідомив, що, коли Олександр близько 21.00 на разом із дружиною Анною на автомобілі приїхали до під’їзду, на лавці неподалік сидів якийсь чоловік.

– Сашко забирав із багажника речі. Як описує свідок, побачивши Олександра, дістав зброю — і почав стріляти. Зробив кілька пострілів. Швидше за все, це пов’язано з антикримінальною діяльністю, бо Олександр публічно висвітлював діяльність певних осіб, – припускає Сергій Супрун.

Начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області Володимир Крупецьких повідомив, що повідомлення про надзвичайну подію надійшло 27 жовтня о 21.10:

– Було повідомлено, що за адресою вулиця Заливна, 1 було виявлено тіло чоловіка 1992 року народження.

За словами речника поліції, більше інформації він поки не може повідомити.

Джерело: Дмитро Живицький, Суспільне

Фото: Дмитро Живицький