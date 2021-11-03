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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В авиакатастрофе Ан-12 возле Иркутска погибли два украинца

Ан-12 катастрофа Іркутськ

В авиакастрофе самолета Ан-12 возле российского Иркутска погибли два гражданина Украины. Эту информацию подтвердили в Департаменте по авиации Минтранса Беларуси.

Грузовой самолет белорусской Авиакомпании Гродно упал из-за сложных метеорологических условий — снега с дождем и ледяного дождя. Он исчез с радаров в 14:45 по московскому времени (13:45 по киевскому).

По данным белорусского ведомства, воздушным судном управлял экипаж в составе семи человек. Среди них двое украинцев, двое россиян и три гражданина Республики Беларусь.

Ан-12 упал в 7 км от города Иркутск – в населенном пункте Пивовариха. Он летел из Якутска в Иркутск.

Межгосударственный авиационный комитет создает комиссию по расследованию катастрофы. В ее состав, в частности, войдут представители Департамента по авиации Минтранса Беларуси.

На месте работают сотрудники российского МЧС.

катастрофа літака Ан-12 біля Іркутська

Информацию о гибели украинцев в результате авиакатастрофы Ан-12 возле Иркутска также подтвердили в Министерстве внешних дел Украины.

— По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, были 2 украинца. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства крушения. Горячая линия консульства для родственников: +79133791293, — написал спикер МИД Олег Николенко.

Видео с места крушения Ан-12 возле Иркутска

Источник: Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, МЧС России

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