В авиакастрофе самолета Ан-12 возле российского Иркутска погибли два гражданина Украины. Эту информацию подтвердили в Департаменте по авиации Минтранса Беларуси.
Грузовой самолет белорусской Авиакомпании Гродно упал из-за сложных метеорологических условий — снега с дождем и ледяного дождя. Он исчез с радаров в 14:45 по московскому времени (13:45 по киевскому).
По данным белорусского ведомства, воздушным судном управлял экипаж в составе семи человек. Среди них двое украинцев, двое россиян и три гражданина Республики Беларусь.
Ан-12 упал в 7 км от города Иркутск – в населенном пункте Пивовариха. Он летел из Якутска в Иркутск.
Межгосударственный авиационный комитет создает комиссию по расследованию катастрофы. В ее состав, в частности, войдут представители Департамента по авиации Минтранса Беларуси.
На месте работают сотрудники российского МЧС.
Информацию о гибели украинцев в результате авиакатастрофы Ан-12 возле Иркутска также подтвердили в Министерстве внешних дел Украины.
— По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, были 2 украинца. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства крушения. Горячая линия консульства для родственников: +79133791293, — написал спикер МИД Олег Николенко.
За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв’язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. «Гаряча лінія» консульства для родичів: +79133791293
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 3, 2021
Видео с места крушения Ан-12 возле Иркутска
Источник: Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, МЧС России