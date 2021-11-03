В авіакастрофі літака Ан-12 біля російського Іркутська загинуло двоє громадян України. Цю інформацію підтвердили у Департаменті з авіації Мінтрансу Білорусі.

Вантажний літак білоруської авіакомпанії Гродно впав через складні метеорологічні умови – сніг із дощем і крижаний дощ. За даними білоруського відомства, повітряним судном керував екіпаж у складі семи осіб.

Серед них двоє українців, двоє росіян і троє громадян Республіки Білорусь. На борту Ан-12 вантажу не було.

Ан-12 впав за 7 км від міста Іркутськ – у населеному пункті Пивовариха. Він летів з Якутська в Іркутськ.

Наразі Міждержавний авіаційний комітет створює комісію з розслідування катастрофи. До її складу, зокрема, увійдуть представники Департаменту з авіації Мінтрансу Білорусі.

На місці працюють співробітники російського МНС.

Інформацію про загибель українців внаслідок авіакатастрофи Ан-12 біля Іркутська також підтвердили у Міністерстві зовнішніх справ України.

– За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв’язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. Гаряча лінія консульства для родичів: +79133791293, – написав речник МЗС Олег Ніколенко.

За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українців. Консульство в Новосибірську встановило зв’язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи. «Гаряча лінія» консульства для родичів: +79133791293 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 3, 2021

Відео з місця катастрофи Ан-12 біля Іркутська