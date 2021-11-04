В Шевченковском районе Киева в ресторане на проспекте Победы, 9 произошел пожар.

Загорелась кровля площадью 150 кв. м в одноэтажном заведении общественного питания. После этого огонь распространился на внутренние помещения.

Ночью в ресторане никого не было, поэтому, к счастью, пострадавших в результате возгорания нет. 4 ноября в 00.47 пожар локализовали, а в 02.50 – потушили.

В центре Киева ночью сгорел ресторан / 3 фотографии

К тушению огня пришлось привлекать четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

В результате пожара уничтожены помещения кухни, холодильники и кухонное оборудование, а также 200 кв. м потолка здания. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

На днях в Киеве произошел пожар на Позняках, в результате которого сгорели автомобили. Огонь разгорелся во дворе 14-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле Hyundai. Пламя распространилось на рядом припаркованные автомобили.