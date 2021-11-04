У Шевченківському районі Києва у ресторані на проспекті Перемоги, 9 сталася пожежа.

Загорілася покрівля площею 150 кв. м в одноповерховому закладі громадського харчування. Після цього вогонь поширився на внутрішні приміщення.

Уночі у ресторані нікого не було, тому, на щастя, постраждалих внаслідок займання немає. 4 листопада о 00.47 пожежу локалізували, а о 02.50 – загасили.

У центрі Києва вночі згорів ресторан / 3 фотографии

До гасіння вогню довелося залучати чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 людей особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у місті Києві.

Унаслідок пожежі знищені приміщення кухні, холодильники та кухонне обладнання, а також 200 кв. м стелі будівлі. Причину займання наразі встановлюють правоохоронні органи.

Днями у Києві сталася пожежа на Позняках, унаслідок якої згоріли автомобілі. Вогонь спалахнув у дворі 14-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Hyundai. Полум’я розповсюдилося на поруч припарковані авто.