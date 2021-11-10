В центре Одессы загорелся огонь в жилой комнате девятиэтажного студенческого общежития. Пламя разгорелось на седьмом этаже здания.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, общежитие по улице Новосельского, 74/76 принадлежит Государственному университету интеллектуальных технологий и связи.

Спасателям пришлось эвакуировать 37 людей, один человек спустился на автолестнице. В службе отметили, что сложнее всего было эвакуировать беременную женщину, которая боялась спускаться с девятого этажа на автолестнице.

Однако операция завершилась хорошо – гражданка досталась безопасного места благодаря помощи огнеборцев и лестницы.

Пламя удалось ликвидировать на общей площади 30 м2 через 40 минут после получения сообщения о пожаре в студенческом общежитии.

От Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлекли 48 спасателей и 14 единиц техники. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства и возможные причины пожара.