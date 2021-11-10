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Вагітна жінка боялася спуститися на автодрабині: в Одесі горів гуртожиток

Юлія Захарченко редактор стрічки
Вагітна жінка боялася спуститися на автодрабині: в Одесі горів гуртожиток

У центрі Одеси спалахнув вогонь у житловій кімнаті дев’ятиповерхового студентського гуртожитку. Полум’я розгорілося на сьомому поверсі будинку.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, гуртожиток на вулиці Новосельського, 74/76, належить Державному університету інтелектуальних технологій та зв’язку.

Рятувальникам довелося евакуювати 37 людей, одна особа спустилася автодрабиною. У службі зазначили, що найскладніше було евакуювати вагітну жінку, яка боялася спускатися з дев’ятого поверху автодрабиною.

Однак операція завершилася добре – громадянка дісталася сходовою драбиною безпечного місця завдяки допомозі вогнеборців.

Полум’я вдалося ліквідувати на загальній площі 30 кв. м через 40 хвилин після отримання повідомлення про пожежу в студентському гуртожитку.

Від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучили 48 рятувальників та 14 одиниць техніки. Наразі фахівці з’ясовують усі обставини та можливі причини пожежі.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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