В Одессе в парке Шевченко загорелся стадион Черноморец. Огонь охватил помещение скейтпарка.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что на место выехали пожарные.

Обновлено: Пожар удалось ликвидировать с помощью огнетушителя еще до прибытия спасателей.

В ГСЧС сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки в кулере в одном из офисов, находящихся в здании стадиона. Огонь успел распространиться на площадь в два квадратных метра.

Сегодня, 11 ноября, на стадионе Черноморец состоится товарищеская игра Украина — Болгария. На матче ожидается примерно 10-11 тыс. зрителей – вместимость стадиона составляет 34 тыс.

Болельщики смогут попасть на игру только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа.

Видео: XODESSA