В Одесі у парку Шевченка загорівся стадіон Чорноморець. Вогонь охопив приміщення скейт-парку.

У прес-службі ДСНС повідомили, що на місце виїхали пожежники.

Оновлено: Пожежу вдалося ліквідувати за допомогою вогнегасника ще до прибуття рятувальників.

У ДСНС повідомили, що причиною пожежі стало коротке замикання проводки у кулері в одному з офісів, що розміщені у будівлі стадіону. Вогонь встиг поширитися на площу у два квадратних метри.

Сьогодні, 11 листопада, на стадіоні Чорноморець має відбутися товариська гра Україна – Болгарія. На матчі очікується приблизно 10-11 тис. глядачів – місткість стадіону становить 34 тис.

Вболівальники зможуть потрапити на гру лише за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту, що був зроблений не пізніше ніж за 72 години.

Відео: XODESSA