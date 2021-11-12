За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Сейчас он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Всего в течение суток оккупанты открывали плотный огонь по украинским позициям возле Марьинки из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Новозвановки трижды велся обстрел из артиллерии калибра 122 мм, противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Зайцевого противник совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также использовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

У Троицкого российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В сторону Крымского враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, заставив противника остановить обстрелы.

По состоянию на 07.00 12 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС