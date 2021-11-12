Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню, чотири з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Нині він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я лікарі оцінюють як задовільний.

Загалом упродовж доби окупанти відкривали щільний вогонь по українських позиціях біля Мар’їнки з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Новозванівки тричі вели обстріл із артилерії калібру 122 мм, протитанкового ракетного комплексу, мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

Біля Зайцевого противник здійснив два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також використав безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Біля Троїцького російські найманці вели вогонь із великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Широкиного обстріл вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У бік Кримського ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, змусивши противника припинити обстріли.

Станом на 07.00 12 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС