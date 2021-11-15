В лесу недалеко от села Собещицы Ровенской области 15 ноября около 01.40 от сквозного огнестрельного ранения в шею погиб 40-летний житель села Новая Рафаловка.

Трагический случай произошел во время охоты трех охотников.

Мужчина погиб на месте после выстрела 40-летнего жителя Вараша.

Последнему показалось, что за деревом была косуля. Когда подошел ближе, то увидел вместо нее знакомого без признаков жизни.

Сразу после этого охотник позвонил на 102.

Следователи Варасского районного отдела полиции открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по факту убийства, совершенного по неосторожности.

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Охотничье нарезное ружье, зарегистрированное в установленном законодательством порядке, изъято.

Впрочем, как отмечают в полиции, разрешительных документов на право охоты у мужчин не было.

Думал, что косуля: в Ровенской области один охотник застрелил другого / 3 фотографии

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.