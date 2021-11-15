У лісі неподалік села Собіщиці Рівненської області 15 листопада близько 01.40 від наскрізного вогнепального поранення в шию загинув 40-річний житель села Нова Рафалівка.

Трагічний випадок стався під час полювання трьох мисливців.

Чоловік загинув на місці після пострілу 40-річного жителя Вараша.

Останньому здалося, що за деревом була косуля. Коли підійшов ближче, то побачив замість неї знайомого без ознак життя.

Відразу після цього мисливець зателефонував на 102.

Слідчі Вараського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження із попередньою правовою кваліфікацією за фактом вбивства, вчиненого через необережність.

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Мисливську нарізну рушницю, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, вилучено.

Утім, як зазначають у поліції, дозвільних документів на право полювання чоловіки не мали.

Думав, що косуля: у Рівненській області один мисливець застрелив іншого / 3 фотографии

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.