В Днепре в результате пожара в частном доме престарелых погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области сообщили, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены тела погибших, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.

По мнению правоохранителей, женщины могли отравиться угарным газом. Тела погибших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Полиция задержала администратора заведения. Расследование ведется по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

12 марта 2021 года в Киеве произошел пожар в доме престарелых. Когда началось возгорание, в здании находились 65 пожилых людей и 15 человек персонала. Всех людей эвакуировали на первый этаж спасатели.

В полиции по факту пожара в доме престарелых открыли уголовное производство за ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

21 января произошел пожар в доме престарелых в Харькове.

На момент пожара в доме находились 33 человека, 15 из которых погибли, еще 11 пострадали.