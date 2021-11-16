У Дніпрі внаслідок пожежі у у приватному будинку для літніх людей загинули п’ять жінок у віці від 75 до 89 років.

У прес-службі поліції Дніпропетровської області повідомили, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявили тіла загиблих, сталося коротке замикання та загоряння електропроводки.

На думку правоохоронців, жінки могли отруїтися чадним газом. Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція затримала адміністратора закладу. Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу. Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

12 березня 2021 року у Києві сталася пожежа у будинку для літніх людей. Коли почалося загоряння у будівлі перебували 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу. Усіх людей евакуювали на перший поверх рятувальники.

У поліції за фактом пожежі у будинку для літніх людей відкрили кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

21 січня сталася пожежа в будинку для літніх людей у Харкові.

На момент пожежі в будинку перебувало 33 людини, 15 із яких загинули, ще 11 постраждали.