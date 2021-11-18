На министра аграрной политики Романа Лещенко планировали покушение.

Об этом 18 ноября во время срочного брифинга сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

– В Национальную полицию поступила информация, что гражданка Украины ищет киллера для совершения заказного убийства другого гражданина Украины. Была проведена оперативная комбинация, предусмотренная УПК Украины, под названием Контроль за совершением преступления, -– отметил Денис Монастырский.

Далее заказчицу вывели на другое лицо, которое, по оперативному замыслу Нацполиции, выполняло роль киллера.

Все общение между заказчицей и “киллером” документировалось.

Впоследствии выяснилось, что основным заказчиком является гражданин США.

Американец вместе с украинкой готовил покушение на убийство коллектора, который требовал долги у его бывшего бизнес-партнера.

Правоохранители имитировали похищение и поместили мужчину в один из домов под Киевом.

Когда заказчики убедились, что заказ выполнен, пожелали убить жертву. Полиция сымитировала убийство – отправила фото “в подтверждение” и якобы видео похорон.

После этого мужчина с женщиной сделали заказ на новое убийство.

Следующей жертвой и должен был быть Роман Лещенко.

– Это дело было напрямую связано с его деятельностью в 2018 году году еще до того, как он занимал какие-то государственные должности, – сказал Денис Монастырский.

Вечером 17 ноября заказчики во время встречи с подставным киллером обсудили подробности “убийства” и дали задаток $20 тыс.

– Преступление планировалось к тому времени, когда заказчик уже будет на территории Соединенных Штатов, – сказал министр МВД.

После фиксации встречи на видео американца задержали и передали об этом информацию в посольство США. И только после этого о покушении сообщили Роману Лещенко.