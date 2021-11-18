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Факты / Происшествия

На министра Романа Лещенко планировали покушение

Татьяна Забожко редактор ленты
На министра Романа Лещенко планировали покушение

На министра аграрной политики Романа Лещенко планировали покушение.

Об этом 18 ноября во время срочного брифинга сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

– В Национальную полицию поступила информация, что гражданка Украины ищет киллера для совершения заказного убийства другого гражданина Украины. Была проведена оперативная комбинация, предусмотренная УПК Украины, под названием Контроль за совершением преступления, -– отметил Денис Монастырский.

Далее заказчицу вывели на другое лицо, которое, по оперативному замыслу Нацполиции, выполняло роль киллера.

Все общение между заказчицей и “киллером” документировалось.

Впоследствии выяснилось, что основным заказчиком является гражданин США.

Американец вместе с украинкой готовил покушение на убийство коллектора, который требовал долги у его бывшего бизнес-партнера.

Правоохранители имитировали похищение и поместили мужчину в один из домов под Киевом.

Когда заказчики убедились, что заказ выполнен, пожелали убить жертву. Полиция сымитировала убийство – отправила фото “в подтверждение” и якобы видео похорон.

После этого мужчина с женщиной сделали заказ на новое убийство.

Следующей жертвой и должен был быть Роман Лещенко.

– Это дело было напрямую связано с его деятельностью в 2018 году году еще до того, как он занимал какие-то государственные должности, – сказал Денис Монастырский.

Вечером 17 ноября заказчики во время встречи с подставным киллером обсудили подробности “убийства” и дали задаток $20 тыс.

– Преступление планировалось к тому времени, когда заказчик уже будет на территории Соединенных Штатов, – сказал министр МВД.

После фиксации встречи на видео американца задержали и передали об этом информацию в посольство США. И только после этого о покушении сообщили Роману Лещенко.

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