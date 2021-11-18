На міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка планували замах.
Про це 18 листопада під час термінового брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
– До Національної поліції надійшла інформація, що громадянка України шукає кілера для вчинення замовного вбивства іншого громадянина України. Була проведена оперативна комбінація, передбачена КПК України, під назвою Контроль за вчиненням злочину, – зазначив Денис Монастирський.
Замовницю вивели на іншу особу, яка, за оперативним задумом Нацполіції, виконувала роль кілера.
Усе спілкування між замовницею та “кілером” документувалось.
Згодом з’ясувалось, що основним замовником є громадянин США.
Американець разом із українкою готував замах на вбивство колектора, який вимагав борги в його колишнього бізнес-партнера.
Правоохоронці імітували викрадення та помістили чоловіка в один із будинків під Києвом.
Коли замовники пересвідчились, що замовлення виконане, забажали вбити жертву. Поліція зімітувала вбивство – надіслала фото “на підтвердження” та нібито відео похорону.
Після цього чоловік із жінкою зробили замовлення на нове вбивство.
Наступною жертвою і мав бути аграрної політики Роман Лещенко.
– Ця справа була безпосередньо пов’язана з його діяльністю в 2018 році році ще до того, як він обіймав якісь державні посади, – сказав Денис Монастирський.
Увечері 17 листопада замовники під час зустрічі з підставним кілером обговорили подробиці “вбивства” та дали завдаток $20 тис.
– Злочин планувався на той час, коли замовник вже буде на території Сполучених Штатів, – сказав міністр МВС.
Після фіксації зустрічі на відео американця затримали та передали про це інформацію до посольства США. І лише після цього про замах повідомили Роману Лещенку.