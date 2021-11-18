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На міністра Романа Лещенка планували замах

Тетяна Забожко редакторка стрічки
На міністра Романа Лещенка планували замах

На міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка планували замах.

Про це 18 листопада під час термінового брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– До Національної поліції надійшла інформація, що громадянка України шукає кілера для вчинення замовного вбивства іншого громадянина України. Була проведена оперативна комбінація, передбачена КПК України, під назвою Контроль за вчиненням злочину, – зазначив Денис Монастирський.

Замовницю вивели на іншу особу, яка, за оперативним задумом Нацполіції, виконувала роль кілера.

Усе спілкування між замовницею та “кілером” документувалось.

Згодом з’ясувалось, що основним замовником є громадянин США.

Американець разом із українкою готував замах на вбивство колектора, який вимагав борги в його колишнього бізнес-партнера.

Правоохоронці імітували викрадення та помістили чоловіка в один із будинків під Києвом.

Коли замовники пересвідчились, що замовлення виконане, забажали вбити жертву. Поліція зімітувала вбивство – надіслала фото “на підтвердження” та нібито відео похорону.

Після цього чоловік із жінкою зробили замовлення на нове вбивство.

Наступною жертвою і мав бути аграрної політики Роман Лещенко.

– Ця справа була безпосередньо пов’язана з його діяльністю в 2018 році році ще до того, як він обіймав якісь державні посади, – сказав Денис Монастирський.

Увечері 17 листопада замовники під час зустрічі з підставним кілером обговорили подробиці “вбивства” та дали завдаток $20 тис.

– Злочин планувався на той час, коли замовник вже буде на території Сполучених Штатів, – сказав міністр МВС.

Після фіксації зустрічі на відео американця затримали та передали про це інформацію до посольства США. І лише після цього про замах повідомили Роману Лещенку.

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