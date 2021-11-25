В Днепре вспыхнул сильный пожар в жилом доме недалеко от Слобожанского проспекта. На месте работают пожарные, людей эвакуируют из горящего дома.

На фото, которые публикуют местные СМИ, виден черный столб дыма. Издания сообщают, что горит крыша дома. По предварительной информации, здание утепляли и окрашивали его фасад.

В Днепре вспыхнул пожар в жилом доме — людей эвакуируют / 5 фотографий

Известно, что пожарные спасли женщину, которая находилась на девятом этаже. Также из дома эвакуировали двоих детей. На крышу перебрасывают дополнительные силы, чтобы потушить огонь.

Это уже не первый пожар в Днепре, который произошел в ноябре. Так, 15 ноября из-за возгорания в частном доме престарелых погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области сообщили, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружили тела погибших, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.

Источник: 34 канал

Фото: 34 канал