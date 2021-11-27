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Факты / Происшествия

Смертельная авария в Харькове: очевидцы ДТП рассказали подробности

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
ДТП у Харкові

Очевидцы аварии с фурой в Харькове, в результате которой погибли трое человек в том числе и 3-летняя девочка рассказали подробности смертельного ДТП.

В частности, первыми на место происшествия прибежали работники автозаправочной станции, которая расположена неподалеку.

По их словам, фура на огромной скорости выехала на перекресток, после чего протаранила несколько легковых авто, ударила другой грузовик и перевернулась на бок. Под полуприцепом оказалось такси, в котором на тот момент ехали двое пассажиров.

— Я побежал, думал, может быть какая-то помощь нужна, но… Мы ногой выбивали лобовое фуре. Даже сначала никто не увидел машину, которая снизу. На нее внимание не обратили. Думали там только – там другая фура стоит, тоже разбитая. Думали, что они между собой. Когда увидели снизу еще одну машину – это вообще шок был. Там была бабушка и девочка трех лет. Родители здесь были на заправке. Они в шоке. Говорят: бабушка с внучкой выехали на такси примерно в это время. Они звонят по телефону. Вызов идет, а трубку никто не берет, — рассказал сотрудник АЗС по имени Марат.

По его словам, на место аварии немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. Они пытались лопатами прочистить путь к раздавленной машине через подсолнечный жмых.

Родители погибшего ребенка, которые также находились на месте – не сводили глаз от автомобиля такси и до последнего надеялись на чудо.

Добраться до авто с людьми удалось лишь спустя два часа – все три человека, находившихся в машине, погибли.

Виновником ДТП, по утверждению свидетелей, был водитель автомобиля MAN, который пытался проехать перекресток на красный свет. Их показания подтверждают и видеозаписи с камер наблюдения.

— Он выехал на перекресток через несколько секунд после того, как уже включился красный сигнал. На него уже успели выехать несколько автомобилей, — рассказал спикер местной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В больницы были доставлены четверо человек – водители Chevrolet и Suzuki, второй фуры и самого виновника аварии, однако последнего – под конвоем правоохранителей. Там ему было проведено медицинское освидетельствование, которое выяснил, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

При этом жертв аварии могло быть намного больше – водитель пассажирского автобуса успел вовремя затормозить, благодаря чему чудом удалось избежать столкновения.

— Я ехала к бабушке в автобусе, и пассажир успел закричать водителю автобуса: Стой! И эта фура пронеслась буквально в метре от нас. Меня, если честно, до сих пор очень сильно трясет.,  — рассказала уцелевшая пассажирка.

В отношении нарушителя заведено уголовное дело по статье ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека) УК Украины. Злоумышленник задержан, ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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Источник: Надзвичайні новини

Фото: Нацполиция

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