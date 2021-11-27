Смертельна аварія у Харкові: очевидці ДТП розповіли подробиці

Очевидці аварії з фурою в Харкові, внаслідок якої загинули троє людей, зокрема й 3-річна дівчинка, розповіли подробиці смертельної ДТП.

Зокрема, першими до місця пригоди прибігли працівники автозаправної станції, що розташована неподалік.

За їхніми словами, фура на величезній швидкості виїхала на перехрестя, після чого протаранила кілька легкових авто, вдарила іншу вантажівку і перекинулася на бік. Під напівпричепом виявилося таксі, в якому на той момент їхали двоє пасажирів.

– Я побіг, думав, може якась допомога потрібна, але… Ми ногою вибивали лобове фурі. Навіть спочатку ніхто не побачив машини, яка знизу. На неї уваги не звернули. Думали там тільки – там інша фура стоїть, також розбита. Думали, що вони між собою. Коли побачили знизу ще одну машину – то взагалі шок був. Там була бабуся та дівчинка трьох років. Батьки тут були на заправці. Вони шоковані. Кажуть: бабуся з онукою виїхали таксі приблизно в цей час. Вони дзвонять по телефону. Виклик іде, а слухавку ніхто не бере, – розповів співробітник АЗС на ім’я Марат.

За його словами, на місце аварії негайно прибули правоохоронці, рятувальники та медики. Вони намагалися лопатами прочистити шлях до розчавленої машини через соняшникову макуху.

Батьки загиблої дитини, які також перебували на місці – не зводили очей від автомобіля таксі та до останнього сподівалися на диво.

Дістатися авто з людьми вдалося лише через дві години – всі троє людей, які перебували в машині, загинули.

Винуватцем ДТП, за твердженням свідків, був водій автомобіля MAN, який намагався проїхати перехрестя на червоне світло. Їхні свідчення підтверджують і відеозаписи з камер спостереження.

– Він виїхав на перехрестя за кілька секунд після того, як уже ввімкнувся червоний сигнал. На нього вже встигли виїхати кілька автомобілів, – розповів речник місцевої прокуратури Дмитро Чубенко.

До лікарень було доставлено четверо людей – водіїв Chevrolet та Suzuki, другої фури та власне винуватця аварії, проте останнього – під конвоєм правоохоронців. Там йому було проведено медичний огляд, який з’ясував, що чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння.

При цьому жертв аварії могло бути набагато більше – водій пасажирського автобуса встиг вчасно загальмувати, завдяки чому дивом вдалося уникнути зіткнення.

– Я їхала до бабусі в автобусі, і пасажир встиг закричати водієві автобуса: – Стій! І ця фура промайнула буквально за метр від нас. Мене, якщо чесно, досі дуже сильно трясе, – розповіла пасажирка, яка вціліла.

Щодо порушника порушено кримінальну справу за статтею ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини) КК України. Зловмисника затримано, йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.