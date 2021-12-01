В Одессе в среду, 1 декабря, произошла утечка опасного химического вещества на территории предприятия на улице Боровского.

– Во время проведения работ с емкостью, содержащей хлор (объем 800 литров) произошла ее разгерметизация и утечка опасного вещества, – сказано в сообщении ГСЧС.

Как уточняется, для осаждения паров хлора распыленными струями воды спасателям приходилось подавать воду, а химикам – накладывать бантаж на разгерметизированную емкость и замерять концентрацию опасных веществ в воздухе.

По данным ГСЧС, совместными усилиями герметичность емкости восстановить удалось, утечка вещества прекратилась.

Также в ведомстве утверждают, что на расстоянии пятидесяти метров от ячейки превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано.