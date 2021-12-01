В Одесі в середу, 1 грудня, стався витік небезпечної хімічної речовини на території підприємства на вулиці Боровського.
– Під час проведення робіт із ємністю, що містить хлор (об’єм 800 літрів) відбулася її розгерметизація та витік небезпечної речовини, – йдеться у повідомленні ДСНС.
Як уточнюється, для осадження парів хлору розпорошеними струменями води рятувальникам доводилося подавати воду, а хімікам – накладати бантаж на розгерметизовану ємність та заміряти концентрацію небезпечних речовин у повітрі.
За даними ДСНС, спільними зусиллями герметичність ємності відновити вдалося, витік речовини припинився.
Також у відомстві стверджують, що на відстані п’ятдесяти метрів від осередку перевищення гранично допустимих концентрацій не зафыксовано.