В Одесі в середу, 1 грудня, стався витік небезпечної хімічної речовини на території підприємства на вулиці Боровського.

– Під час проведення робіт із ємністю, що містить хлор (об’єм 800 літрів) відбулася її розгерметизація та витік небезпечної речовини, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Як уточнюється, для осадження парів хлору розпорошеними струменями води рятувальникам доводилося подавати воду, а хімікам – накладати бантаж на розгерметизовану ємність та заміряти концентрацію небезпечних речовин у повітрі.

За даними ДСНС, спільними зусиллями герметичність ємності відновити вдалося, витік речовини припинився.

Також у відомстві стверджують, що на відстані п’ятдесяти метрів від осередку перевищення гранично допустимих концентрацій не зафыксовано.