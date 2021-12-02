Эта страшная новость облетела частный сектор на окраине Харькова как молния. Теперь местные жители говорят о невыразимом ужасе, произошедшем в одном из домов. Во дворе правоохранители обнаружили бездыханное тело 27-летнего Романа.

– Он же такой большой парень! Занимался спортом, был десантником, в АТО был. Он лежал на животе. Побоев не было, – рассказала соседка погибшего Зоя Федоряк.

Зою полицейские вызвали в качестве свидетеля. Та жуткая картина до сих пор стоит у нее перед глазами. Но полицейские разглядели на шее умершего пятна от удушения. Они воспроизвели последние секунды жизни Романа и выяснили, что мужчину на тот свет отправил родной отец.

— Во время конфликта отец толкнул своего сына и на фоне внезапных чувств набросился на него и начал руками душить за шею, — отметил заместитель руководителя сектора Харьковского отдела полиции №1 Ярослав Данильчик.

Сразу после убийства, мужчина вынес бездыханное тело сына во двор и положил под забором. Сверху на труп он сложил разный мусор, а уже под утро решил сдаться правоохранителям.

Сергей гораздо меньшего телосложения, чем его сын. Поэтому для соседей до сих пор остается загадкой, как он одолел крепкого потомка, а потом еще и вынес его тело на улицу. Возможно, потому, что Роман едва держался на ногах, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения.

– Сын пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Устроил скандал, начал бросаться в драку, схватился за нож и попытался нанести телесные повреждения своему отцу, — сказал заместитель руководителя сектора Харьковского отдела полиции №1 Ярослав Данильчик.

Задержанный рассказал полицейским, что не хотел убивать сына, но был вынужден защищаться. Соседи тоже встали на его сторону. Они уверены, что Роман просто достал отца.

Когда молодой человек выпивал, то совсем терял рассудок. На орехи доставалось и соседям, и товарищам, но в первую очередь – его родным.

Чтобы меньше попадаться сыну в глаза, Сергей периодически по несколько недель работал на строительстве. А два месяца назад произошла трагедия – внезапно умерла его жена Оксана. После этого жизнь мужчины превратилась в сплошной ад.

Сергей признал свою вину и раскаялся. Но чистосердечное признание судью не растрогало — во время следствия мужчина будет находиться в СИЗО.

На теле подозреваемого эксперты обнаружили синяки и порезы на руках от ножа. Соседи мужчины уже собирают подписи и готовят коллективное заявление в суд. Они считают, что Сергей и без того в полной мере натерпелся от сына.