Ця страшна новина облетіла приватний сектор на околиці Харкова наче блискавка. Тепер місцеві мешканці говорять про невимовний жах, який стався в одному з будинків. На подвір’ї правоохоронці знайшли бездиханне тіло 27-річного Романа.

– Він же такий великий хлопець! Займався спортом, був десантником, в АТО був. Він лежав на животі. Побоїв не було, – розповіла сусідка загиблого Зоя Федоряк.

Зою поліцейські викликали як свідка. Та моторошна картина і досі стоїть у неї перед очима. Але поліцейські розгледіли на шиї небіжчика плями від удушення. Вони відтворили останні секунди життя Романа та з’ясували, що чоловіка на той світ відправив рідний батько.

– Під час конфлікту батько штовхнув свого сина та на тлі раптово виниклих почуттів накинувся на нього та почав руками душити за шию, – зазначив заступник керівника сектору Харківського відділу поліції №1 Ярослав Данильчик.

Одразу після вбивства чоловік виніс бездиханне тіло сина у двір і поклав під парканом. Зверху на труп він склав різне сміття, а вже під ранок вирішив здатися правоохоронцям.

Сергій значно меншої статури, ніж його син. Тому для сусідів і досі залишається загадкою, як він здолав кремезного нащадка, а потім ще й виніс його тіло на вулицю. Можливо тому, що Роман ледве тримався на ногах, тому що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

– Син прийшов додому в стані сильного алкогольного сп’яніння. Влаштував скандал, почав кидатися в бійку, схопився за ніж та спробував завдати тілесні ушкодження своєму батьку, – сказав заступник керівника сектору Харківського відділу поліції №1 Ярослав Данильчик.

Затриманий розповів поліцейським, що не хотів вбивати сина, проте був змушений захищатися. Сусіди теж стали на його бік. Вони впевнені, що Роман просто допік батька.

Коли молодик випивав, то геть втрачав розум. На горіхи діставалося і сусідам, і товаришам, але першочергово – його рідним.

Щоб менше потрапляти синові на очі, Сергій періодично по декілька тижнів працював на будівництві. А два місяці тому сталася трагедія – раптово померла його дружина Оксана. Після цього життя чоловіка перетворилося на суцільне пекло.

Сергій визнав свою провину та розкаявся. Але щиросердне зізнання суддю не розчулило – під час слідства чоловік перебуватиме в СІЗО.

На тілі підозрюваного експерти знайшли синці та порізи на руках від ножа. Сусіди чоловіка вже збирають підписи та готують колективну заяву до суду. Вони вважають, що Сергій і без того сповна натерпівся від сина.