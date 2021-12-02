Суд объявил приговор по делу об убийстве 6-летней Мирославы Третяк, которое произошло в поселке Старый Салтов Харьковской области.

13-летнего соседа направят в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на три года. Это максимально возможная принудительная мера воспитательного характера, которую можно применить.

В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста, с которого может нести уголовную ответственность, к нему применимы только принудительные меры воспитательного характера.

Убийство Мирославы Третяк произошло в июле 2021 года. Мать девочки сообщила в полицию, что она не вернулась домой после прогулки с 13-летним соседом.

Позже тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в заброшенном здании.

В убийстве сразу заподозрили соседа девочки. Ему сообщили о подозрении и поместили его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.

Психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения преступления несовершеннолетний был в здравом уме.

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Источник: Харьковская областная прокуратура