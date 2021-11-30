Убийство на Полтавщине: женщину оставили умирать на железнодорожных путях

Работница железной дороги в селе Ромодан случайно обнаружила бездыханное женское тело между путями неподалеку от старого заброшенного туалета.

– Какую-то женщину нашли возле… где-то у охраны, в заброшенном здании. Не местная, видно. Если бы местная, знали бы кто, – сказала жительница Елена.

Как удалось выяснить полицейским, мертвая женщина даже не из Полтавской области.

– Оказалось, что она жительница соседней Черниговской области. Ей 30 лет. Кроме того, были установлены ее родственники, которые были приглашены на процедуру опознания. И после проведения всех необходимых следственных действий, после проведения судебно-медицинской экспертизы тело было предоставлено для осуществления процедуры захоронения, – сообщил представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

По выводам судмедэкспертов, женщина получила тяжелые ранения головы не из-за поезда – она стала жертвой избиения.

Местные жители подозревают, что к убийству могут быть причастны съезжающиеся на узловую железнодорожную станцию ​​бездомные.

– У нас было всегда спокойно. До этого случая. Вообще не было такого, чтобы у нас были убийства или что-нибудь такое. Всё было нормально. Однако бездомные постоянно здесь на ночь собираются, потому что у нас один теплый вокзал. Вот только мороз, так они сюда и приезжают, – сказала жительница Ромодана Валентина.

Еще одна местная жительница, Светлана, сообщила, что видит бездомных в электричках.

Однако, по информации правоохранителей, убийца – 29-летний кавалер погибшей, Виктор Руденко из Харьковщины.

Его объявили в розыск.

Свидетелем эпизода с избиением стал житель Ромодана Григорий. По его словам, мужчина избивал женщину на перроне.

Местные видели пару вместе в поселке, подозревают, что они переехали в Ромодан недавно.

Полицейские предполагают, что мужчина с женщиной уединились в какой-то избе, а по дороге на станцию ​​поссорились.

По их данным, Руденко сначала наносил удары кулаками, а когда его жертва упала на землю, стал избивать ее ногами. Оставив ее умирать между путями, он ушел.

У Руденко – богатая криминальная биография. За свои 29 лет он уже не раз сидел за решеткой, в том числе за тяжкие преступления.

Мужчина даже убегал с места лишения свободы. Найти его было не просто, потому что у преступника нет постоянного места жительства. Но его случайно увидела и узнала женщина, видевшая полицейскую ориентировку.

После задержания суд отправил подозреваемого под арест в следственный изолятор.

Ему грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в умышленном убийстве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.