В Харьковской области, в поселке Песочин, в одной из многоэтажек оборвалась и упала кабина лифта с людьми.

Кабина полетела с восьмого этажа, несколько раз резко останавливаясь. Среди находившихся в ней был и ребенок.

— Событие произошло около 22.30. 36-летний мужчина получил ушиб поясничного отдела, от госпитализации он отказался. Остальные не травмировались, — сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что лифт остановился ниже первого этажа.

По словам заместителя Песочинского поселкового головы Александра Подшиваленко, вероятная причина инцидента — перегрузка лифта, однако точную причину позже установит экспертиза.

– Лифт ехал с повышенной скоростью, сработала система торможения. Люди спустились ниже первого этажа и вышли самостоятельно, изнутри открыв дверь, – рассказал Подшиваленко.

Пока лифт не работает. Его опечатали до проведения экспертизы.

Полиция открыла уголовное производство по факту падения лифта с людьми. По информации правоохранителей, в кабине находились четыре человека — семья с трехлетним ребенком и мужчина.

— Установлено, что во время движения лифт начал спускаться с большой скоростью и остановился ниже первого этажа. Приблизительно через 15 минут семья самостоятельно выбралась из кабины. Телесных повреждений никто из них не получил, — говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Правоохранители внесли данные в реестр по ч.1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации построек и сооружений) Уголовного кодекса. Максимальная санкция статьи – до трех лет ограничения свободы.

Источник: Суспільне