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На Харківщині обірвалася кабіна ліфта з людьми

Абрамова Юлія редакторка стрічки
На Харківщині обірвалася кабіна ліфта з людьми

У Харківській області, в селищі Пісочин, в одній з багатоповерхівок обірвалася і впала кабіна ліфта з людьми.

Кабіна полетіла з восьмого поверху. Серед тих, хто перебував у ній, була й дитина.

– Подія сталася близько 22.30. 36-річний чоловік отримав забій поперекового відділу, від госпіталізації він відмовився. Інші не травмувалися, – повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

За його даними, падаючи, ліфт тричі різко зупинявся. На відео, опублікованому в соцмережах, видно, що ліфт зупинився нижче першого поверху.

За словами заступника Пісочинського селищного голови Олександра Подшиваленка, ймовірна причина інциденту — перевантаження ліфта, проте точну причину пізніше встановить експертиза.

– Ліфт їхав з підвищеною швидкістю, спрацювала система гальмування. Люди спустилися нижче першого поверху та вийшли самостійно, зсередини відкривши двері, – розповів Подшиваленко.

Наразі ліфт не працює. Його опечатали до проведення експертизи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом падіння ліфта з людьми. За інформацією правоохоронців, в кабіні перебувало четверо людей — родина з трирічною дитиною та чоловік.

– Встановлено, що під час руху ліфт почав спускатися з великою швидкістю та зупинився нижче першого поверху. Приблизно через 15 хвилин родина самостійно вибралася з кабіни. Тілесних ушкоджень ніхто з них не отримав, — сказано в повідомленні поліції Харківської області.

Правоохоронці внесли дані до реєстру за ч.1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу. Максимальна санкція статті — до трьох років обмеження волі.

Джерело: Суспільне

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