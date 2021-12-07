В Одессе девятиклассница отравилась антисептиком: директор школы обьяснил, как это произошло

В Одессе школьница отравилась сладким напитком, смешанным с антисептиком. Сейчас ее здоровью ничего не грозит, девочка находится дома.

Инцидент произошел 6 декабря в школе №35 Приморского района города. По словам директора общеобразовательного учреждения Виктора Арвата, этот самый “напиток” приготовили одноклассники пострадавшей девочки, однако никто из них не стал его пить.

– После седьмого урока мальчишки решили проверить, как будет действовать антисептик, которым они пользуются, в сочетании с Кока-колой. Ничего не произошло, никаких реакций не было… Но одна из одноклассниц решила еще и попробовать, каким он будет по вкусу, — рассказал педагог.

Он также подтвердил, что сразу после инцидента школьная медсестра позвонила на линию 103 и вызвала медиков.

После осмотра девочки в местной детской больнице было решено, что угрозы ее жизни нет. Уже через час после “школьного эксперимента” она была дома.

– Сегодня она (пострадавшая школьница – Ред.) отпросилась, чтобы побыть один день дома. К сожалению, насколько я понимаю, больше было страха. Но сейчас она жива-здорова, а уже завтра снова будет в школе, — добавил Виктор Арват.

Первыми об отравлении школьницы в Одессе сообщили местные Telegram-каналы, распространявшие информацию о том, что после выпитого девочка якобы “оказалась в реанимации”.

По другой версии, она являлась жертвой школьного буллинга, и одноклассники “заставили” ее выпить опасный напиток, однако директор школы также опроверг эту информацию. Он заверил, что во всех классах педагоги проведут разьяснительные беседы, чтобы избежать повторения подобных случаев.