В Одесі дев’ятикласниця отруїлася антисептиком: директор школи пояснив, як це сталося

В Одесі школярка отруїлася солодким напоєм, змішаним із антисептиком. Зараз її здоров’ю нічого не загрожує, дівчинка перебуває вдома.

Інцидент стався 6 грудня у школі №35 Приморського району міста. За словами директора загальноосвітнього закладу Віктора Арвата, цей самий “напій” приготували однокласники постраждалої дівчинки, однак ніхто з них його не пив.

– Після сьомого уроку хлопчаки вирішили перевірити, як діятиме антисептик, яким вони користуються, у поєднанні з кока-колою. Нічого не сталося, жодних реакцій не було… Але одна з однокласниць вирішила ще й спробувати, яким він буде на смак, – розповів педагог.

Він також підтвердив, що відразу після інциденту шкільна медсестра зателефонувала на лінію 103 та викликала медиків.

Після огляду дівчинки у місцевій дитячій лікарні було вирішено, що загрози її життю немає. Вже за годину після “шкільного експерименту” вона була вдома.

– Сьогодні вона (постраждала школярка. – Ред.) відпросилася, щоб побути один день вдома. На жаль, наскільки я розумію, більше було страху. Але станом на сьогодні вона жива і здорова, а вже завтра знову буде у школі, – додав Віктор Арват.

Першими про отруєння школярки в Одесі повідомили місцеві Telegram-канали, які поширювали інформацію про те, що після випитого дівчинка нібито опинилася в реанімації.

За іншою версією, вона була жертвою шкільного булінгу, і однокласники “змусили” її випити небезпечний напій, однак директор школи також спростував цю інформацію. Він запевнив, що у всіх класах педагоги проведуть роз’яснювальні бесіди, аби уникнути подібних випадків у майбутньому.